Движение ограничат на участках Тагильской улицы с 19 июля до 30 ноября

Движение транспорта на участках ул. Тагильская и 1-го Иртышского проезда будет ограничено с 19 июля до 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 19 июля до 30 ноября на участках ул. Тагильская и 1-го Иртышского проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничат на ул. Тагильская в районе вл. 4, стр. 2 с 19 июля до 4 августа. Одна полоса будет закрыта для движения в 1-м Иртышском проезде в районе пересечения с ул. Тагильская с 28 июля до 17 августа и на пересечении ул. Тагильская с 2-м Иртышским проездом 18 августа.

Кроме того, движение будет ограничено с 19 августа до 29 сентября на ул. Тагильская от 1-го Иртышского проезда до 2-го Иртышского проезда. Одну полосу закроют на ул. Тагильская в районе д. 5 по 2-му Иртышскому проезду с 30 сентября до 9 октября. С 10 октября до 19 октября будет частично недоступна одна полоса для движения на ул. Тагильская в районе пересечения с 2-м Иртышским проездом.