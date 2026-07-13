Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями

Москва, Белгородская и Тверская области подписали соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В церемонии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

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«С Белгородской областью нас связывают большие, тесные дружеские отношения. Мы всегда приходили на помощь белгородцам в их борьбе, потому что они действительно находятся на линии соприкосновения, по сути дела. Помогаем защите от беспилотников, которые летят в сторону Белгородской области. Помогаем выстраивать в целом первый рубеж обороны, помогаем в чрезвычайных ситуациях и в целом — по нашей программе экономического и социального взаимодействия. Также активно работаем и с Тверской областью», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на сегодня у столицы подписано 86 соглашений с регионами, которые реализуются через конкретные программы, охватывающие экономическую, социальную и культурную сферы.

«По поручению Президента Российской Федерации мы бесплатно передаем высокотехнологичные сервисы, основанные на искусственном интеллекте, такие как “Московская электронная школа”, сервисы для постановки диагнозов по снимкам МРТ, КТ, лучевой диагностики, которую включили большинство регионов нашей страны», — добавил Сергей Собянин.

В чрезвычайных ситуациях Москва оказывает как финансовую, так и организационную помощь, в том числе по передаче необходимой техники региону, отправляет бригады московских медиков.

Соглашения с Белгородской и Тверской областями

Соглашение о сотрудничестве с Белгородской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в различных сферах.

«Данное подписание соглашения является дорожной картой на следующие пять лет. Правительство Москвы постоянно помогает нам в области. Мы являемся приграничным регионом и, так сказать, первым фронтовым рубежом, оборонительным рубежом города Москвы», — сказал во время подписания соглашения временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Один из важнейших приоритетов — расширение взаимовыгодной торговли, в том числе с целью замещения продукции, ранее поступавшей из-за рубежа.

В столицу из Белгородской области ввозятся продовольственные товары: мясо и мясопродукты, молочная продукция, растительное масло, сахар, овощи, фрукты (в том числе консервированные), ягоды, орехи, кондитерские и макаронные изделия и другие товары.

Москва поставляет на Белгородчину колбасные изделия, рыбные пресервы, макароны, муку, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, питьевую воду и другие товары.

Предприятия Белгородской области регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. В 2020–2026 годах было заключено 12,6 тысячи контрактов на общую сумму свыше 13,7 миллиарда рублей, из них 3,7 тысячи контрактов (30 процентов) на общую сумму 909 миллионов рублей — закупки малого объема.

Белгородские товаропроизводители (мясная, молочная, овощная, ягодная продукция, кондитерские изделия и другие) принимают участие в фестивалях цикла «Московские сезоны». Ежегодно им предоставляются торговые места на московских межрегиональных ярмарках.

Большую роль в двустороннем сотрудничестве традиционно играют связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения. В 2025 году более 4,6 тысячи жителей Белгородской области прошли лечение в московских городских больницах, в том числе 293 пациента получили высокотехнологичную помощь по программе обязательного медицинского страхования.

В декабре 2024 года Белгородская область подключилась к платформе «МосМедИИ». На сегодня ее возможности использует 21 медицинская организация региона, с помощью сервиса обработано свыше девяти тысяч лучевых исследований по таким направлениям, как компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга.

Педагоги и учащиеся двух регионов, в том числе из Белгорода, Валуек, Старого Оскола, принимают участие в совместных конференциях, круглых столах, вебинарах и других образовательных мероприятиях.

Информация о туристическом потенциале Белгородской области размещена на цифровой туристической платформе Russpass, разработанной по инициативе Правительства Москвы. Здесь представлено 74 гостиницы, 40 музеев и событий, восемь экскурсий, один ресторан и семь туристических маршрутов.

Кроме того, в условиях специальной военной операции Правительство Москвы оказывает Белгородской области поддержку в защите населения и инфраструктуры от атак противника. В частности, город предоставляет медицинскую и иную помощь пострадавшим жителям Белгородчины, поставляет дизель-генераторы, тепловые пушки, полевые палатки и другое необходимое оборудование, а также содействует в сохранении энергетической инфраструктуры и формировании резервной генерации.

Соглашение с Тверской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2016 году. Оно предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий и общественных пространств, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, социальная защита и содействие занятости населения, а также во взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и в другие направления.

«Новое соглашение позволит нам открыть новую веху в развитии отношений двух субъектов. Конечно же, это сотрудничество в сфере промышленности, в сфере экономики, в сфере транспорта, в сфере поддержания экологической обстановки в наиболее крупном источнике питьевой воды для города Москвы — это Иваньковское водохранилище. Хотел бы сказать, что спектр взаимоотношений большой», —подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Москва поддерживает Тверскую область в развитии территории Ржевского мемориала и реализации строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. После ее открытия время в пути между Москвой и Тверью составит 39 минут.

Кроме того, Тверская область остается надежным торгово-экономическим партнером столицы. Так, из Тверской области в Москву поставляют продовольственные товары — мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молочную продукцию, растительное масло, сахар, овощи, фрукты, безалкогольные напитки, а также кондитерские и макаронные изделия. В 2025 году поставки продовольствия тверских производителей увеличились в 1,7 раза по сравнению с 2024-м. В свою очередь столица поставляет в Тверскую область колбасные, кондитерские и макаронные изделия, муку, сливочное масло и другие продукты.

Предприятия Тверской области также регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. В 2020–2026 годах заключили 16,9 тысячи контрактов на общую сумму 14,4 миллиарда рублей. Из них 5,1 тысячи контрактов, или 30 процентов, на общую сумму один миллиард рублей пришлись на закупки малого объема.

Производители из Тверской области, выпускающие кондитерские изделия, мед и продукцию пчеловодства, сувениры и другие товары, принимают участие в фестивалях цикла «Московские сезоны», включая «Пасхальный дар», «Вкусы России» и «Золотую осень». Кроме того, им ежегодно предоставляют торговые места на московских межрегиональных ярмарках.

Москва и Тверь продолжают также активно развивать связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Так, в 2025 году почти шесть тысяч жителей Тверской области прошли лечение в столичных больницах. А в феврале 2025-го Тверская область подключилась к платформе «МосМедИИ». Сегодня ее возможностями пользуются 23 областные медицинские организации. С помощью сервиса обработали свыше 73 тысяч лучевых исследований по пяти направлениям: компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии.

Педагоги и учащиеся двух регионов, в том числе школ Твери, Ржева, Торжка, села Завидово и деревни Афимьино Вышневолоцкого городского округа, принимают участие в совместных конференциях, круглых столах, вебинарах и других образовательных мероприятиях.

В мае 2026 года между Москвой и Тверской областью было подписано соглашение о внедрении цифровых сервисов и подсистем «Московской электронной школы» («МЭШ») в образовательные учреждения Тверской области. С первой четверти 2026/2027 учебного года их внедрят во всех 467 школах региона. Общее число пользователей по основному общему образованию составит свыше 352 тысяч человек, включая 136,5 тысячи учащихся, 204,7 тысячи родителей и 10,9 тысячи педагогов.

Кроме того, с начала 2027/2028 учебного года «МЭШ» планируют внедрить в организациях среднего профессионального образования Тверской области (всего 44 колледжа). Пользователями станут 28,8 тысячи человек, среди которых 27,2 тысячи студентов и 1,6 тысячи преподавателей.

Культурное пространство регионов обогащает сотрудничество мастеров искусств. Так, в Тверской области прошли гастроли Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова и Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В музее-заповеднике «Коломенское» при участии Тверской областной картинной галереи состоялась выставка «Райский сад земной и небесный». Она была посвящена исследованию образа сада в русском искусстве от иконописи до живописи. А на Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России» в Московском государственном академическом театре «Русская песня» выступили творческие коллективы из 10 городов Тверской области.

Информацию о туристическом потенциале Тверской области можно найти на цифровой туристической платформе Russpass, разработанной по инициативе Правительства Москвы.

В дальнейших планах — активное взаимодействие в области гостеприимства. Благодаря их реализации появятся новые маршруты, туры и специальные проекты в рамках концепции «Москва плюс», включающие посещение столицы и региона-партнера. В частности, проект «Москва плюс Тверская область: энергия мегаполиса и гармония природы» объединит впечатления в насыщенной событиями столице и отдых на берегах Волги.