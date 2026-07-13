Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 13 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал об оснащении кабинетов физики в школах, об увеличении бесплатных тренировок в рамках «Моего спортивного района», сообщил о расширении списка зон отдыха у воды, а также предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам и объявил о подписании соглашения с Тверской и Белгородской областями. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Кабинеты физики в школах

Современные кабинеты физики откроются в столичных образовательных учреждениях, обновленных по программе «Моя школа». Для них город закупит 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования — более 100 наименований.

Бесплатные тренировки

Количество бесплатных тренировок увеличивают в рамках проекта «Мой спортивный район». При этом количество участников тренировок постоянно растет. В специальном проекте «На высоте», в рамках которого проводятся занятия на крышах, добавилось четыре площадки: районные центры «Место встречи» («Планета», «Витязь», «Орион») и деловой центр «ТехноФлагман».

Перечень зон отдыха у воды

В Москве в единый городской перечень включили еще восемь благоустроенных зон отдыха у воды. Теперь по новому стандарту в городе оборудованы 15 таких пространств. Новые зоны отдыха появились у Гольяновского, Большого Перовского, Большого Очаковского, Удальцовских, Центрального Солнцевского, Новоясеневских, Бирюлевских и Черневских прудов.

Перенос платежей регионов по бюджетным кредитам

Сергей Собянин предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Он отметил, что в российских регионах доходы формируются неравномерно и в ряде субъектов бюджеты являются дефицитными. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому Москва с правительством РФ обсуждает вопрос о переносе этих сроков.

Соглашения с Тверской и Белгородской областями

Сергей Собянин подписал новые двусторонние соглашения о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями сроком на пять лет.

— С Белгородской областью нас связывают большие тесные дружеские отношения... Помогаем в защите от беспилотников, которые летят в сторону Белгородской области, помогаем обустраивать в целом первый рубеж обороны, помогаем в чрезвычайных ситуациях и в целом по нашей программе экономического, социального взаимодействия, — подчеркнул глава города.