В Москве и Подмосковье ожидается дождь с грозой и порывистым ветром

В Москве и Московской области во вторник, 14 июля, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, которая может сопровождаться порывистым ветром.

Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России со ссылкой на последние прогностические данные.

— Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями в столичном регионе возможен местами кратковременный дождь, днем во вторник, 14 июля, также не исключены кратковременные осадки, местами гроза. При грозе порывы северного ветра могут усилиться до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Метеорологи добавили, что температура воздуха в столице ночью составит от 16 до 18 градусов выше нуля, а по области — от 13 до 18 градусов тепла. Днем 14 июля воздух прогреется в столице до 24–26 градусов, в Подмосковье — до 27 градусов.

В первой половине недели температура воздуха в Московском регионе повысится, но к четвергу в городе снова похолодает, передает ТАСС.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что интенсивные осадки в столичном регионе постепенно «сходят на нет». Она отметила, что в конце недели солнца будет намного больше, но с северными потоками придет прохладный воздух.