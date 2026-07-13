Ракетную опасность объявили в Московской области.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе РСЧС по региону.

— Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземной переходе или паркинг. Возможны перебои мобильного интернета, — передает канал РСЧС в мессенджере МАКС.

Появились кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

Там также напомнили, что снимать работу ПВО запрещено.

УФСБ и УМВД России по Омской области привлекли к ответственности нескольких россиян, которые публиковали в социальных сетях видео атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие.

13 июля во Владимире после падения беспилотника из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей. Губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что погибших и пострадавших нет.