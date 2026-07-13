Агентство "Москва": снаряд времен войны нашли в Тихвинском переулке

Специалисты, проводившие земляные работы в Тихвинском переулке в центре столицы, нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

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Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

— Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время земляных работ в Тихвинском переулке в центре Москвы, — говорится в публикации.

На место вызвали экстренные службы. Подробности уточняются.

До этого снаряд времен ВОВ нашли на берегу канала имени Москвы. На место вызвали спасателей, прилегающую территорию оцепили.

Перед этим жители подмосковной деревни Лихачево нашли неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Спасатели переместили находку в контейнер, вывезли на полигон и взорвали.