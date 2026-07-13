В столице создадут более 40 тысяч рабочих мест в рамках новых проектов КРТ

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В первом полугодии 2026 года город опубликовал 79 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 362 гектара.

Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— По итогам первого полугодия 2026-го город разработал и опубликовал 79 проектов КРТ — на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно почти на 362 гектарах земли планируется построить свыше 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Более половины — 3,2 миллиона квадратных метров — составит площадь жилых новостроек, из которых около 1,2 миллиона выделят для программы реновации. Кроме того, планируется строительство общественно-деловых и производственных объектов. Благодаря реализации этих проектов в городе будет создано почти 40,5 тысячи рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.

— Проекты КРТ будут реализованы на территории 54 районов столицы всех административных округов, кроме Троицкого. Сроки их реализации варьируются от 3 до 12 лет. Так, в районе Митино на северо-западе столицы планируется реорганизовать 1,13 гектара земли и возвести там современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. В нем будет создано около 200 высококвалифицированных рабочих мест, — отметили в Департаменте градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа КРТ становится катализатором возрождения целых районов.

Как напомнили в Градостроительном комплексе Москвы, в настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.