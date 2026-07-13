Современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Современные кабинеты физики откроются в столичных образовательных учреждениях, обновленных по программе «Моя школа». Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава города добавил, что в 2026 году ОГЭ по физике сдавали более 20 тысяч школьников, что на три тысячи больше, чем в прошлом. При этом ЕГЭ по физике сдали свыше 13 тысяч выпускников ― на три тысячи больше, чем в 2025 году.

Московская команда завоевала 16 дипломов победителей и 72 диплома призеров на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Мэр отметил, что город поддерживает тягу к знаниями.

— Сотня зданий, которые в этом году реконструируем по программе «Моя школа», обязательно получит современные кабинеты физики. Для них город закупит 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования — более 100 наименований, — написал Сергей Собянин в канале личного блога в мессенджере МАКС.

До этого глава города рассказал, что образовательный комплекс для 875 ребят построят на улице Шоссейной в столичном районе Печатники. Там разместятся школа и детский сад. 12 групп, музыкальный и физкультурный залы обустроят в дошкольном блоке.

Современный медицинский колледж, рассчитанный более чем на пять тысяч студентов, построят в инновационном центре «Сколково». В новом учебном комплексе разместят лаборатории по химии, физике и биологии, современные тренажеры, IT-кабинеты.