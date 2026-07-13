В Москве назвали самые популярные станции метро около водоемов и парков

Маршруты москвичей и гостей столицы с наступлением лета переориентировались в сторону парков, водоемов и городских набережных. Как сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, самыми популярными станциями метро, около которых можно отдохнуть, стали "ВДНХ", "Царицыно", "Коломенская", "Воробьевы горы", "Октябрьская" и "Речной вокзал".

"Летом привычные маршруты пассажиров меняются: в конце недели москвичи совершают больше поездок в парки, к водоемам и на городские набережные. Мы видим устойчивый рост пассажиропотока на станциях метро, которые расположены рядом с местами отдыха. В выходные дни количество поездок на них увеличилось на 10% по сравнению с показателями прошлого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты метрополитена, как одного из самых предпочтительных видов транспорта у москвичей и гостей столицы летом, проанализировали изменения пассажиропотока и представили список из 15 самых популярных станций. Среди них "ВДНХ", где расположена главная выставка страны, "Царицыно" (музей-заповедник "Царицыно"), "Коломенская" (музей-заповедник "Коломенское"), "Воробьевы горы" (природный заказник "Воробьевы горы" и спорткомплекс "Лужники"), "Октябрьская" (Парк Горького, Нескучный сад и Крымская набережная), "Речной вокзал" (Северный речной вокзал, парк Дружбы и набережная Химкинского водохранилища), "Беломорская" (пляж "Левобережный" и Химкинское водохранилище). Также пассажиры часто пользуются станциями "Крылатское", где находится природно-исторический парк "Москворецкий" и Гребной канал, "Народное Ополчение" (Серебряный бор и набережная Москвы-реки), "Сокольники" (парк "Сокольники"), "Полежаевская" (парк "Березовая роща", Ходынское поле), "Митино" (ландшафтный парк "Митино"), "Говорово" (живописный Мещерский парк), "Филевский парк" (парк культуры и отдыха "Фили" и набережная Москвы-реки), "Борисово" (парк "Братеевская пойма", Борисовские пруды и набережная Москвы-реки).

Ранее Московский метрополитен в преддверии своего 91-летия поделился с ТАСС результатами масштабного опроса, в ходе которого выяснил, за что пассажиры ценят этот вид транспорта и какие станции считают самыми любимыми. Больше всего пассажиры полюбили станции "Маяковская", "Площадь Революции", "Новослободская", "Комсомольская", "Арбатская" и "Киевская". Станции "Китай-город", "Пушкинская" и "Охотный Ряд" являются лидерами по пассажиропотоку в ночное время суток.

Каждый день метро пользуются около 8 млн человек. При этом с 2017 года сеть метрополитена увеличилась в 1,7 раза, в настоящее время насчитывается 306 станций.