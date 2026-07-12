Москвичей предупредили о грозе с дождем и градом

Согласно прогнозам метеорологов, в период с 00:00 до 21:00 понедельника, 13 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, а в отдельных районах — гроза и град.

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Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— При грозе порывы ветра до 13–18 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — написали в Telegram-канале комплекса.

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что после очередной волны потепления в столице ожидается небольшое похолодание. По ее словам, на следующей неделе температура воздуха в городе составит плюс 13–18 градусов ночью и плюс 20–25 градусов днем.

Также метеоролог заявила, что период дождливой погоды закончится в Москве во вторник, 14 июля. Она отметила, что следующие выходные в городе будут солнечными и без осадков.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале следующей рабочей недели воздух в столице прогреется до 21–26 градусов тепла в дневные часы и до плюс 15 градусов в ночное время.