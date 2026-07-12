Названо число атаковавших Москву за последние сутки беспилотников

В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом в воскресенье, 12 июля, в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть [беспилотников] нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — конкретизировал он.

Утром 12 июля в Министерстве обороны России сообщили, что только за минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 349 украинских беспилотников.