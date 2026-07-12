Собянин сообщил об уничтожении уже 36 БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО сбили уже 36 БПЛА на подлете к Москве.
Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Мэр Москвы.
Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»
Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку 33 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.