Собянин сообщил об уничтожении уже 36 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО сбили уже 36 БПЛА на подлете к Москве.

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Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Еще три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку 33 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.