Ночные церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Маяковская»

В Москве проходят ночные свадебные церемонии на одной из самых красивых станций метро столицы — «Маяковской». В ночь с 11 на 12 июля здесь появились еще две новые семьи.

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Торжества прошли после закрытия метро, когда платформа превратилась в место для самых романтичных событий.

«Лето — самый активный сезон для свадеб. С мая по сентябрь столичные загсы уже получили около 40 тысяч заявлений. Многие пары хотят сделать церемонии по-настоящему запоминающимися и обменяться клятвами в уникальной, необычной атмосфере. И в столице у влюбленных есть такая возможность. Станция метро “Маяковская” — одна из любимых площадок проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья”. В ночь на 12 июля там поженились еще две пары», — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Церемонии на «Маяковской» проходят в особенном формате и начинаются после полуночи, когда с двух часов ночи до четырех часов утра движение поездов останавливается. Станция полностью преображается для торжества, оставаясь только в распоряжении пар, которые решили соединить свои судьбы. Платформу украшают свадебным декором, создавая торжественную обстановку. Во время регистрации звучит марш Мендельсона, а после торжества пары могут сделать первые семейные снимки в салоне состава, который специально для них останавливается на путях.

«С 2021 года на станции метро “Маяковская” заключили брак уже более 110 пар. Каждая такая церемония требует отдельной подготовки. После закрытия станции платформа на несколько часов превращается в свадебную площадку. Молодожены могут провести первую семейную фотосессию в поезде “Москва-2024”. Поздравляем новобрачных и желаем им долгих лет счастливой жизни!» — поделился заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для того чтобы провести торжественную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не требуется.

Всего в Москве для проведения торжественных церемоний есть более 60 площадок — от дворцов бракосочетания и музеев до усадеб и ресторанов. Подобрать идеальную поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. Фильтры позволяют выбрать не только площадку, но и, например, стиль интерьера и музыку. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое.