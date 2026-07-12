В Пресненском районе построят две школы будущего

В Пресненском районе столицы построят две школы будущего. Здания возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

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Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице запланировано строительство школ будущего, соответствующих лучшим образовательным стандартам и комфортных для учащихся и педагогов. Так, в Большом Кондратьевском переулке и на улице Климашкина в Пресненском районе за счет средств городского бюджета построят две школы будущего. Общая площадь зданий, рассчитанных на 1775 мест, составит более 30 тысяч квадратных метров. Новые учебные корпуса возведут по современным стандартам, особое внимание уделят визуальной открытости и наполненности пространства светом. Сейчас ведется проектирование объектов», — отметил Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции здания школы для 675 учащихся на улице Климашкина. Ключевым акцентом проекта станет синий цвет, который органично используют как в экстерьере, так и в интерьере школы. В этом же оттенке выполнят подсветку входных групп. В отделке фасада планируется использовать два материала: стеклофибробетон и металл. Они создадут ритмичную структуру, а также игру света и тени.

В Большом Кондратьевском переулке проектируют школу для 1100 учеников. Фасад здания будет напоминать конструктор за счет чередования объемов разной высоты и формы.

«В двух школах в Пресненском районе будут предусмотрены трансформируемые спортивные залы, медицинские блоки, многофункциональные многосветные пространства и медиатеки. Особое внимание уделим специализированным помещениям. Например, в зданиях планируется оборудовать кабинеты кулинарии и домоводства, комбинированные мастерские по обработке металла и дерева, а также творческие мастерские, предназначенные для проведения занятий по изобразительному искусству и музыке», — отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Рядом со школами высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят урны и скамейки. Кроме того, обустроят велостоянки и заасфальтируют дорожки, а также оборудуют площадки для подвижных игр.

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Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.