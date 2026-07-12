Ливни и сильный ветер повалили в Москве 50 деревьев

Сильные ливни и порывистый ветер, обрушившиеся на Москву 11 июля, привели к падению 50 деревьев по всему городу. Большинство поваленных стволов пришлись на клён ясенелистный — инвазивную породу, которую столичные власти планируют постепенно заменить на более устойчивые местные виды.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, в субботу городские службы зафиксировали 50 упавших деревьев, 11 из них повредили припаркованные автомобили.

«В частности, в центре Москвы, в Верхнем Сусальном переулке, упало крупное дерево на пустую спортплощадку. К счастью, никто не пострадал. Городские службы уже ликвидировали последствия», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подавляющее большинство поваленных деревьев — это клён ясенелистный, или американский клён. Эта порода входит в перечень инвазивных растений, поскольку вытесняет местные виды и представляет угрозу для городской инфраструктуры.

В пресс-службе подчеркнули, что древесина этого дерева рыхлая и хрупкая, крона очень объёмная, а корневая система поверхностная и неустойчивая, из-за чего ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. Там также отметили, что, по статистике, три из четырёх деревьев, падающих в столице во время непогоды, — это именно клён ясенелистный, который в Москве в течение десяти лет планируют заменять на другие виды.