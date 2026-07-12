Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе

На следующей неделе в Москве немного похолодает.

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Такой прогноз погоды сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru.

«После выходных мы окажемся в тыловой части циклона, поэтому температура воздуха начнет понижаться. В основном это будет происходить за счет дневных значений», — сообщила синоптик.

Позднякова уточнила, что на следующей неделе в Москве ожидается от плюс 13 до плюс 18 градусов Цельсия ночью и от плюс 20 до плюс 25 градусов днем. Эти значения ниже нормы примерно на пару градусов, пояснила специалист.

Ранее академик РАН Владимир Клименко предположил, что в долгосрочной перспективе Москва может столкнуться с летом, которое окажется жарче, чем в 2010 году.