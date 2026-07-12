Зафиксировано падение 50 деревьев в Москве из-за ливней и сильного ветра 11 июля

В Москве из-за ливней и сильного ветра 11 июля упало 50 деревьев, 11 из них на автомобили. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В субботу, 11 июля в Москве из-за ливней и сильного ветра городские службы зафиксировали падение 50 деревьев, 11 из них на автомобили. Большая часть из них это клeн американский. В частности в центре Москвы, в Верхнем Сусальном пер. упало крупное дерево на пустую спортплощадку. К счастью, никто не пострадал. Городские службы уже ликвидировали последствия», – говорится в сообщении.

Упавшим деревом оказался клeн ясенелистный, так называемый американский вид. Он входит в перечень инвазивных растений, так как вытесняет местные породы и угрожает городской инфраструктуре. Его древесина рыхлая и хрупкая, крона очень объемная, корневая система поверхностная и неустойчивая, а ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. По статистике три из четырех деревьев, падающих в столице во время непогоды – это именно клeн ясенелистный.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы призывает москвичей быть внимательными и во время сильных ливней и ветра не находиться рядом с деревьями, не парковать под ними машину. Особенно осторожными надо быть в отношении клeна ясенелистного. В непогоду это дерево подвержено повышенному риску и несeт угрозу для людей и их имущества.

Кроме того, американский клeн быстро распространяется, вытесняя другие растения и угрожает биоразнообразию столицы. В Москве в течение десяти лет его будут заменять на другие виды.

«Если вы заметили похожее дерево, которое вызывает сомнения, – сообщите через портал «Наш город» или на единую горячую линии 8 (495) 777 77 77. Мы возьмeм его на особый контроль и постараемся заменить в первую очередь», – добавили в пресс-службе.