Специалисты назвали самые неустойчивые деревья в Москве, особо опасные в бурю

Одной из причин падений деревьев в Москве во время урагана 11 июля оказался их видовой состав, рассказали «МК» в Департаменте природопользования Москвы. Большинство из 50 упавших в минувшую субботу деревьев — ясенелистные, или американские, клены, подсчитали в ведомстве.

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К этому виду относится и самое крупное из упавших деревьев — оно рухнуло на детскую площадку в Нижнем Сусальном переулке.

«Клён ясенелистный, так называемый американский вид, входит в перечень инвазивных растений, так как вытесняет местные породы и угрожает городской инфраструктуре, - отметили в департаменте. - Его древесина рыхлая и хрупкая, крона очень объемная, корневая система поверхностная и неустойчивая, а ветки легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. По статистике три из четырех деревьев, падающих в столице во время непогоды — это именно клён ясенелистный».

Инвазивным КЛЯ (так сокращают название этого дерева озеленители) был признан уже несколько лет назад, такой «нежелательный» статус присвоен, чтобы не допускать «бесконтрольного размножения» этого вида и — особенно — не сажать это дерево в ходе озеленения. В течение десяти лет такие клены будут заменяться на другие виды, подчеркнули в департаменте.

Пока же рекомендации экологов состоят в том, что к КЛЯ нужно относится с сугубой осторожностью — избегать парковки и даже нахождения рядом с этими деревьями во время сильного ветра и ливней. А о деревьях, которые вызывают подозрения, можно сигнализировать в городские службы.