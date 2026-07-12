Собянин сообщил о восьми сбитых над Москвой дронах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении воздушной атаки на столицу. Подробностями он поделился в соцсетях.

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По словам Собанина, силы противовоздушной обороны Министерства обороны нейтрализовали восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Градоначальник уточнил, что сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Власти призывают москвичей сохранять спокойствие, не приближаться к фрагментам сбитых дронов и доверять только официальным источникам информации. Ситуация в регионе находится под контролем.