Москвичам назвали срок окончания дождей
Непогода в российской столице закончится в ближайшие дни. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля», - отметила синоптик.
По ее словам, следующий уик-энд в мегаполисе ознаменуется солнечным и без осадков.
Ранее синоптик Александр Голубев сообщил, что в Москве температура воздуха в июле ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы. По его словам, для столицы среднемесячная норма для июля составляет плюс 19,7 градуса.