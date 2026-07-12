Москвичам назвали срок окончания дождей

Непогода в российской столице закончится в ближайшие дни. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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«Период дождливой погоды в столице закончится во вторник, 14 июля», - отметила синоптик.

По ее словам, следующий уик-энд в мегаполисе ознаменуется солнечным и без осадков.

Ранее синоптик Александр Голубев сообщил, что в Москве температура воздуха в июле ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы. По его словам, для столицы среднемесячная норма для июля составляет плюс 19,7 градуса.