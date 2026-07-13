До конца июля в Москве ожидается жара

До конца июля в столице ожидается 30-градусная жара
Москва и Подмосковье переходят под влияние антициклона, сообщила aif.ru ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По ее словам, до конца месяца температура воздуха еще неоднократно достигнет 30 градусов.
"В первой половине этой недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Со второй половины периферия антициклона принесет больше солнца, а к выходным, 18 и 19 июля, температура повысится до 27 градусов", - отметила эксперт.
Также Позднякова добавила, что такая тенденция к повышению температуры сохранится: в конце июля температура будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29…+30. Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщал, что дожди в Москве будут идти еще три дня, после погода станет благоприятнее для прогулок по городу.