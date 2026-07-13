До конца июля в Москве ожидается жара

Москва и Подмосковье переходят под влияние антициклона, сообщила aif.ru ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

© Российская Газета

По ее словам, до конца месяца температура воздуха еще неоднократно достигнет 30 градусов.

"В первой половине этой недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Со второй половины периферия антициклона принесет больше солнца, а к выходным, 18 и 19 июля, температура повысится до 27 градусов", - отметила эксперт.

Также Позднякова добавила, что такая тенденция к повышению температуры сохранится: в конце июля температура будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29…+30. Напомним, ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщал, что дожди в Москве будут идти еще три дня, после погода станет благоприятнее для прогулок по городу.