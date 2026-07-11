Москвичам на фоне ливней посоветовали использовать метро для поездок
Москвичам и гостям города следует быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды, пишет пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.
В субботу, 11 июля, на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень, местами прошел град.
«В городе идет сильный дождь — будьте внимательны и осторожны за рулем. По возможности используйте для поездок метро», — обратились к москвичам в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что пешеходам на фоне непогоды желательно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что водитель их заметил и полностью остановил автомобиль.
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В Дептрансе подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий в условиях непогоды.