Москвичам и гостям города следует быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды, пишет пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

В субботу, 11 июля, на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень, местами прошел град.

«В городе идет сильный дождь — будьте внимательны и осторожны за рулем. По возможности используйте для поездок метро», — обратились к москвичам в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что пешеходам на фоне непогоды желательно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что водитель их заметил и полностью остановил автомобиль.

Москва под ударом стихии: ливень затапливает улицы

В Дептрансе подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий в условиях непогоды.