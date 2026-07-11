Последствия циклона в Москве попали на видео

Ураганный ветер, грозы, ливень и град «разносят» Москву и Подмосковье. В соцсетях выкладывают видео с последствиями непогоды, пишет «КП».

Издание пишет, что в столицу пришел «Бернадетт 2.0».

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что из-за большого объема воды ливневые системы не справляются с нагрузкой. Потоки заливают лестничные марши и входы на станции метрополитена.

Очевидцы также делятся видеозаписями, где автомобили во дворах жилых домов засыпает градом. Фиксируются также случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Поступают сообщения о пострадавших от ударов молний.

Экстремальные порывы ветра, грозы возможны до конца суток.

«До конца суток 11 июля сохранятся сильный ливень, гроза, град, сильный ветер с порывами до 15 - 20 м/с», — заявили в Городском хозяйстве Москвы.

Горожан просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду и быть предельно внимательными. Нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.