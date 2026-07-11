Москва под ударом стихии: ливень затапливает улицы

На столичный регион обрушился сильный ливень, потоки воды затапливают улицы. О пострадавших пока не сообщается, пишет Telegram-канал «ПУЛ N3».

Накануне в Гидрометцентре РФ предупредили, что в субботу, 11 июля, в столичном регионе может выпасть от 45 до 60 мм осадков, а местами — до 80 мм осадков, что составит для столицы до 90% от месячной нормы.

Причиной серьезного ухудшения погоды не только в столичном регионе, но и по всей Центральной России, метеорологи назвали влияние активных фронтальных разделов высотного циклона с центром над Белоруссией.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Трубной появились первые озера, сильный град накрыл Некрасовку, на территории Винзавода сорвало крышу одного из зданий из-за сильного ливня и ураганного ветра. Синоптик отметил, что «гроза не оставила сухого места нигде».

По его данным, к столичному региону подошли два циклона одновременно и слились в один мегациклон. Он добавил, что это редкое атмосферное явление метеорологи называют эффектом Фудзивары.

Жители Подмосковья также жалуются на буйство стихии. Так, в поселке Никольское Наро-Фоминского городского округа штормовой ветер сорвал кровлю частных домов, оборвал провода, оставил жителей без электричества.

По прогнозам специалистов, дождливая погода с грозами сохранится и в воскресенье, 12 июля, хотя интенсивность осадков может немного снизиться. Улучшение погоды в столице ожидается во второй половине июля.