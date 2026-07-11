Синоптик предупредил о квазитропических дождях в Москве

По Московской области вечером 10 июля прошелся мощный ураган с грозой. В поселке под Наро-Фоминском смерч даже снес крыши домов и их облицовку. Повторятся ли в ближайшее время подобные погодные условия в столичном регионе и какой будет погода на следующей неделе, «Вечерняя Москва» узнала у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

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По его словам, шквалистых усилений ветра при грозах не избежать. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду — такая сила вполне может привести к неприятным последствиям.

— Дождливая погода в столичном регионе продержится вплоть до конца понедельника. Впрочем, на температурном режиме это в значительной степени не скажется, — отметил метеоролог.

Согласно прогнозу, температура воздуха в начале следующей рабочей недели будет сохраняться в пределах 21–26 градусов тепла в дневные часы и около плюс 15 градусов — в ночные.

— Такие погодные условия сохранятся за счет значительной многослойной облачности. Дожди, которые пройдут в конце текущей недели и в начале следующей, можно даже назвать квазитропическими из-за их интенсивности и температуры воздуха, при которой они идут, — объяснил Шувалов.

Однако наиболее интенсивные дожди пройдут в ночь на 12 июля. В понедельник, 13 июля, дождливая погода сохранится, местами осадки будут сильными.

— Грозы в основном ожидаются 11 июля во второй половине дня и в воскресенье, 12 июля. В понедельник вероятность гроз уже не так высока. После 13 июля температура воздуха в Москве будет сохраняться на уровне 24–26 градусов тепла, а интенсивность осадков пойдет на убыль, — заключил Шувалов.

В Рязанской области ураган повалил десятки деревьев в прибрежной зоне и нанес значительный ущерб территории пляжа и инфраструктуре дома отдыха. В тот момент на базе находились десятки семей с детьми. В результате случившегося никто не пострадал.