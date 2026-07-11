Москва попала под атаку наглых чаек

Жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться на агрессивное поведение чаек. Это вызвано резким ростом популяции и рядом других факторов, сообщает канал «112».

Орнитологи говорят, что за последние 20 лет численность чаек в регионе увеличилась в шесть раз. Это происходит из-за обилия корма и адаптации к городской среде. Ещё одной причиной может быть нестабильная погода, она вынуждает выпрашивать или воровать еду у людей.

В столице фиксируют редкие виды, которые здесь ранее не появлялись. Это моевка, черноголовая гаичка и даже редкая североамериканская делавэрская чайка.

Самыми популярными местами скопления птиц остаются набережные Москвы-реки и Патриаршие пруды. Чаек также замечали на Третьяковской, Театральной и Павелецкой. Они могут нападать на уток, ворон и даже людей.

Подписчик канала рассказал, что дважды подвергся нападению агрессивных птиц на парковке у Щипковского переулка. По его словам, особенно опасно приближаться к гнездам и птенцам.

Чайка украла пиццу и попала на видео

На громкие крики чаек этим летом пожаловались жители Павловского Посада, Кубинки и Люберец. Житель Одинцовского округа, ради эксперимента подкинул пернатым кусочек курицы и увидел «воздушные баталии за добычу».

Елена из Зеленограда рассказала, что чайки теперь летают в районе Новых Черёмушек и Калужской, и дерутся с воронами.