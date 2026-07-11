Асфальт обновили на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом в субботу, 11 июля, рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

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— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на улице Малая Дмитровка, всего обновили около 10 тысяч квадратных метров покрытия, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее ремонт там проводился в 2016 году. Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.

— Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, — передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Специалисты также отремонтируют Нахимовский тоннель на юге Москвы. Кроме того, 1 июля Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют Горбатый путепровод на юго-востоке столицы.