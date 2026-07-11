Собянин осмотрел новый Единый диспетчерский центр московского транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 июля, осмотрел новое здание для Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по управлению городским транспортом на Дмитровском шоссе.

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— Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, и подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит безопасность и скорость в решении всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы, — отметил он.

Площадь здания составляет около восьми тысяч квадратных метров, оно связано закрытым надземным переходом с первым зданием ЕДЦ. В связи с этим общая площадь двух корпусов достигла почти 16 тысяч квадратных метров. В центре будут работать порядка 1,3 тысячи сотрудников.

Глава города также поздравил сотрудников отрасли и горожан с Днем московского транспорта.

— С большим удовольствием поздравляю вас с праздником от имени москвичей и выражаю вам благодарность за вашу профессиональную и самоотверженную работу, — сказал глава города, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Ранее Собянин рассказал, что Центр перспективных разработок Московского транспорта работает уже два года. В нем работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий. Он также напомнил, что столица стала первым городом в мире, где было открыто регулярное движение беспилотных трамваев с пассажирами.