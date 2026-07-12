Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 12 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города согласовал архитектурную концепцию станции метро «Липовая Роща». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Концепция станции метро «Липовая Роща»

Сергей Собянин сообщил о согласовании архитектурной концепции наземных сооружений станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Строительство объекта планируется завершить в 2027 году.

Главной особенностью станции станут бионические фасады из светлых алюминиевых панелей с закругленными формами. Остекление обеспечит естественное освещение внутренних помещений, а архитектурная подсветка будет создавать эффект падающих световых лучей.