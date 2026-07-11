Собянин осмотрел новый Единый диспетчерский центр московского транспорта

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новое здание для Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по управлению городским транспортом на Дмитровском шоссе и поздравил сотрудников отрасли и всех горожан с Днем московского транспорта, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В День московского транспорта мы закончили Единый диспетчерский центр московского транспорта. Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, и подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит безопасность и скорость в решении всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы», – сказал Собянин.

В честь Дня московского транспорта мэр вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся сотрудникам отрасли.

«С большим удовольствием поздравляю вас с праздником от имени москвичей и выражаю вам благодарность за вашу профессиональную и самоотверженную работу», – сказал мэр.

Он назвал День московского транспорта одним из самых главных и уважаемых праздников в столице, потому что, как отметил мэр,

основа мегаполиса, особенного такого, как Москва, – это транспорт.

«Москва, помимо того, что перевозит горожан, является главным транспортным узлом нашей страны. Поэтому мы вкладываем все силы в его развитие. Строим новые станции метрополитена, открываем наземные маршруты, делаем транспорт безопаснее и комфортнее с каждым годом, и пассажиры откликаются на нашу с вами работу», – добавил Собянин.

По его словам, в настоящее время количество пассажиров, которых перевозит городской транспорт, достигло 17 млн, что на треть больше, чем было ранее.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время строительство Единого диспетчерского центра завершено, ведутся отделочные и пусконаладочные работы. Новое пятиэтажное здание стало вторым для размещения ЕДЦ. Его площадь составляет порядка 8 тыс. кв. м, оно связано закрытым надземным переходом с первым зданием ЕДЦ. Таким образом, общая площадь двух корпусов достигла почти 16 тыс. кв. м., что делает его крупнейшим в Европе современным диспетчерским центром по управлению городским транспортом, в котором будут работать порядка 1,3 тыс. сотрудников.

В здании будут работать маршрутные диспетчеры наземного транспорта, маршрутные диспетчеры речного транспорта, оперативные дежурные подразделений управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу и управления внутренних дел на Московском метрополитене для обеспечения транспортной безопасности; диспетчеры такси, сотрудники, ответственные за контроль курьеров и средств индивидуальной мобильности.

Отмечается, что из единого информационного пространства будут контролироваться более 900 маршрутов наземного транспорта, 6,5 тыс. электробусов и автобусов, более 6 тыс. 900 вагонов метро и 604 трамвая, 255 вагонов МЦК и 4 тыс. 333 вагона МЦД, более 190 речных судов, 206 тыс. такси Москвы и области, 93 тыс. электросамокатов, 125 тыс. курьеров, 41 тыс. автомобилей каршеринга.

Также в материалах сообщается, что благодаря созданию ЕДЦ «Московский транспорт» скорость реагирования на любые изменения в работе всех видов транспорта возрастет в четыре раза, производительность диспетчеров наземного транспорта увеличится на 30%, скорость информирования пассажиров – в два раза.

День московского транспорта отмечается ежегодно во вторую субботу июля.