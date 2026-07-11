В Москве состоялся парад ретротрамваев

В День Московского транспорта в столице состоялся парад трамваев - ведь без них невозможно представить современную столицу. Колонна ретротрамваев проехала по самому известному и живописному маршруту, от "Новокузнецкой" до Чистопрудного бульвара. Здесь состоится выставка, где москвичи и гости города смогут сами сравнить исторические вагоны с современными "Витязями" и "Львятами".

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Сегодня в параде поучаствовали 18 трамваев - от старых деревянных вагонов серии "Ф" до запомнившихся старшим москвичам "Татры" и "Кобры". Когда-то горожане добирались на них на работу и учебу, а теперь встретить знакомые вагончики можно только в музее или на параде. "Пришли с внучкой посмотреть, на чем когда-то ездили бабушка с дедушкой", - рассказала "РГ" пенсионерка Мария Песткова. Ее внучке Ане всего восемь лет, и застала она только современные московские трамваи. "Но и этот не хуже! Только нет двойных сидений, но я бы прокатилась", - оценила Аня вагон 71-608КМ.

Сравнивают ретротрамваи с современными и другие гости. А разница заметная - и это не только цвет вагонов или количество сидений. Раньше в трамваях не было кондиционеров, а охлаждала вагон открытая форточка. Низкопольные модели появились совсем недавно, вплоть до 2000-х годов москвичи поднимались на 2-3 ступеньки. Поменялась даже форма: первые трамваи были похожи на деревянные ящики, а с годами вагоны стали обтекаемыми. "Львята" и "Витязи", которых, если честно, не хватает на параде, и вовсе не имеют углов, их форма напоминает пулю.

"В этом году состоялось уже два парада, и я попал на оба! Мне нравится сравнивать старую технику с современной, искать необычные отличия и решения", - поделился Андрей, фанат Московского транспорта.

На парад он прихватил любимую модель трамвая, "Театру Т3", и планирует устроить с ней фотосессию.

Продлится выставка ретротранспорта - не только трамваев, но и автомобилей - до 18:00.