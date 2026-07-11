Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией героя из Самарской области

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России.

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Среди них — белорус, уроженец Самарской области Герой Советского Союза Александр Митрофанович Бондарев. В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история о его беспримерном мужестве и отваге. Александр Бондарев родился 30 мая 1923 года в селе Николаевка Бугурусланского уезда Самарской губернии, ныне Похвистневский район Самарской области, в крестьянской семье. Окончил среднюю школу. В 1941 году был призван в Красную Армию, в 1942 году окончил Куйбышевское пехотное училище.

К началу 1943 года младший лейтенант Александр Бондарев командовал взводом 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Участвовал в Воронежско-Касторненской наступательной операции, Курской битве, Черниговско-Припятской наступательной операции.

В ходе Киевской наступательной операции с 3 ноября 1943 года Александр Бондарев принимал непосредственное участие в освобождении Киева. 5 ноября, возглавив взвод автоматчиков, он в составе танкового десанта с боем пробился во вражеский тыл в районе села Пуща-Водица и первым прорвался в населенный пункт Берковец (ныне — в черте Киева). Взводом было уничтожено 14 солдат и офицеров, 15 автомашин и орудие противника. Также его взвод первым ворвался в поселок Святошино и захватил участок шоссе Киев–Житомир, удержав его до подхода сил батальона.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года младшему лейтенанту Бондареву Александру Митрофановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Победу Александр Бондарев встретил в Германии, был дважды ранен. После войны продолжил службу в Советской Армии. В 1953 году старший лейтенант Бондарев по состоянию здоровья уволен в запас. Работал завучем средней школы № 1 города Похвистнево, затем преподавателем в ПТУ в городе Тольятти Самарской области.

Почетный гражданин Похвистневского района Самарской области. В Тольятти на доме, где жил Герой Советского Союза Александр Бондарев, установлена мемориальная доска. В Самаре на доме № 47 по улице Льва Толстого открыта мемориальная доска памяти выпускников Куйбышевского педагогического института – Героев Советского Союза, включая Александра Митрофановича Бондарева.

В течение 2026 года в рамках проекта «Одна на всех» будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.