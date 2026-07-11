Москвичам напомнили о перекрытии движения в районе «Лужников» 11 июля

Движение будет временно закрыто в районе спортивной арены «Лужники» в субботу, 11 июля, в связи с проведением концерта. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Движение будет недоступно на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора до окончания мероприятия. Кроме того, водители не смогут проехать на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309 с 19:30 до окончания мероприятия.

— На участках ограничений уже запрещена парковка. Планируйте маршрут в районы ограничений заранее, — пишет Telegram-канал ведомства.

Также в этот день ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта в связи с проведением парада ретротранспорта. Проезд будет закрыт до 18:00 в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и в сторону улицы Покровки, до 12:00 на отдельных участках Садовнического проезда и других участках.