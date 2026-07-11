Фильм о защитниках Москвы передали в Музей Победы

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошел премьерный показ документального фильма «Остановить «Тайфун», посвященного 85-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

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— Фильм создан командой Межрегионального общественного фонда «Образование в третьем тысячелетии». В рамках показа мы торжественно передаем фильм в Музей Победы для того, чтобы он использовался в работе музея. Надо сказать, что мы уже передали музею большое количество наших фильмов. Спасибо большое (генеральному директору Музея Победы. — прим. «ВМ») Александру Яковлевичу Школьнику за то, что он дал новый импульс развитию музея и тем проектам, которые мы делаем, — отметил президент фонда «Образование в третьем тысячелетии» Борис Вишняк.

Фильм рассказывает о первых днях Битвы за Москву и людях, которые встали на защиту города и Родины. В центре событий — Вяземская оборонительная операция. В основу документальной ленты легли кадры хроники, а также современные съемки, прошедшие в Музее Победы, Музее обороны Москвы и Музее «Богородицкое поле» (Вязьма).

В фильме использованы комментарии экспертов, уникальные свидетельства участников Московской битвы и воспоминания Семена Буденного — внука легендарного военачальника, командующего фронтом, защищавшим столицу.

Почетными гостями показа стали генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, директор Центрального Дома журналиста Вячеслав Умановский, ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Валерий Киселев, Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант Алексей Макарычев и другие.