Горожан пригласили провести выходные на фестивале «Усадьбы Москвы»

11 и 12 июля фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает горожан и гостей столицы провести выходные в атмосфере прошлых столетий. Посетители примут участие в мастер-классах и старинных играх на свежем воздухе, сделают памятные снимки в ретрокостюмах и отправят открытку близким, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В субботу и воскресенье на Манежной площади каждый желающий сможет запечатлеть себя в образе прошлого века и получить снимок в ретропаспарту в фотосалоне, воспользоваться усадебной почтой и отправить открытку близким, а также научиться новому на мастер-классах. В мастерской дети и взрослые познакомятся с разными творческими техниками, поработают с природными материалами и создадут сувениры своими руками.

11 и 12 июля с 11:00 до 12:00 и c 16:30 до 17:30 пройдет семейный квест «Загадочная коллекция». Участникам предстоит выполнить задания и узнать факты о московских усадьбах, проявляя внимательность, смекалку и умение работать в команде.

В летнем театре на Манежной площади детей и взрослых ждут на театрализованные представления по мотивам традиций дворянских семей. Зрители станут участниками отдельных сцен и почувствуют себя гостями летнего праздника. Сеансы пройдут в субботу и воскресенье с 14:00 до 15:00 и с 18:30 до 19:30.

В музее-заповеднике «Царицыно» и усадьбе Воронцово в выходные продолжат работу «Усадебные гостиные», где актеры прочтут произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также расскажут о секретах непринужденной светской беседы. Художник и натурщик проведут иммерсивную встречу, посвященную изобразительному искусству.

В обоих местах подготовили мастер-классы: посетители своими руками создадут мозаику «Парковый пейзаж», оформят старинную открытку или сделают декоративную закладку для книги. Занятия проходят в камерной атмосфере и подходят как детям, так и взрослым. В музее-заповеднике «Царицыно» мастер-классы начнутся в 12:00, 12:50 и 13:40, а в усадьбе Воронцово — в 12:30, 13:20 и 14:10.

В субботу и воскресенье с 12:00 до 19:00 в усадебных парках посетители могут научиться играть в крокет, серсо, бирюльки, лапту, городки и понять, почему именно эти развлечения были популярны у москвичей более 100 лет назад, передает официальный сайт мэра Москвы.

В выходные, 11 и 12 июля, а также в другие дни в столице пройдет множество мероприятий, которые помогут интересно провести время. Какие места и события стоит посетить — в материале «Вечерней Москвы».