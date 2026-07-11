День тигра отметят в Дарвиновском музее 25 июля

В Государственном Дарвиновском музее 25 июля состоится праздник, приуроченный к Международному дню тигра. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 10:30 до 16:00 посетители смогут пройти квест по экспозиции «Усатый, полосатый»: узнать историю происхождения тигров и то, как полосатый окрас помогает им выживать в дикой природе. В 12:30 в центральном зале основного здания начнется авторская экскурсия «Полосатые обитатели Земли». Научный сотрудник музея расскажет, какие полезные функции выполняют полосы не только у тигров, но и у других животных», – говорится в сообщении.

С 10:30 до 16:00 на мастер-классе «Полосатый зверь» дети и родители раскрасят маски тигров. А на интерактивном занятии «Тактильный уголок» они прикоснутся к настоящим покровам различных животных.

В холле второго этажа в 15:30 пройдет «Тигриное дефиле» – в нем могут принять участие все желающие в костюме тигра. Кроме того, для гостей в таком наряде вход в музей будет бесплатным.

На протяжении всего дня посетители смогут проверить свою внимательность, собрав полосатый пазл. Настольная игра «Тигриной тропой» покажет путь взросления амурского тигра: участники научатся охотиться, избегать капканов и ловушек. Для гостей также организуют мини-выставку с фигурками тигров из фондов музея и тематическую фотозону.

С 12:00 до 14:00 также состоятся «Тигриные загадки», подготовленные детской библиотекой №178 – культурным центром А.Л. Барто. В программе – викторина, кроссворд и мастер-класс по созданию фигурки тигра из бумаги.