Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о новом медколледже в «Сколкове», рекорде электродепо «Замоскворецкое» и общественном пространстве в Мневниковской пойме. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Новый медколледж в «Сколкове»

Современный медицинский колледж, рассчитанный более чем на пять тысяч студентов, построят в инновационном центре «Сколково». В новом учебном комплексе разместят лаборатории по химии, физике и биологии, современные тренажеры, IT-кабинеты, просторные лекционные аудитории, медиатеку, зоны отдыха и спортивные пространства. Благодаря соседству с инновационным центром и крупными клиниками студенты смогут проходить практику и работать с ведущими научными коллективами.

Рекорд электродепо «Замоскворецкое»

Электродепо «Замоскворецкое» уже 57 лет обеспечивает техническое обслуживание составов Московского метрополитена. Оно установило рекорд по количеству обслуживаемых линий подземки.

На протяжении более полувека специалисты «Замоскворецкого» обеспечивали бесперебойную работу Замоскворецкой линии, участка «Каховская — Каширская» (ставшего позже частью Большой кольцевой линии), Троицкой ветки, а с 2021 года и по настоящее время — всей Большой кольцевой линии.

Общественное пространство в Мневниковской пойме

Новое общественное пространство появится у воды в Мневниковской пойме. Специалисты обустроят семь зон отдыха со смотровыми площадками на деревянном настиле прямо над водой — одну из них стилизуют под маяк, на который можно будет подняться.