В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности

Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ожидании сильных ливней и шквалистого ветра в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Проливные дожди с грозой местами пройдут в Подмосковье и будут длиться до полуночи. Ожидается град и шквалы ветра до 25 метров в секунду. Как подчеркивают синоптики, оранжевый уровень погодной опасности подразумевает опасные метеоусловия, которые способны привести к стихийным бедствиям и ущербу.

В четверг, 9 июля, на протяжении суток действовал желтый уровень погодной опасности. Сообщалось, что надвигающийся с юга активный циклон опровергли.