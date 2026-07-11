Три дома капитально отремонтируют в Южном Тушино

Согласованы проекты капитального ремонта многоквартирных зданий по адресам: ул. Свободы, д. 46, бульвар Яна Райниса, д. 37 и д. 41, корп. 2. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласованы проекты капитального ремонта трех жилых домов в районе Южное Тушино. В зависимости от объекта специалисты приведут в порядок места общего пользования и фасады, обновят инженерные коммуникации и отремонтируют кровли», – приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова.

В доме по адресу: ул. Свободы, д. 46 фасады, цоколь и наружные поверхности экранов лоджий расчистят от старой краски и загрязнений, а также обработают антибактериальными составами. Затем специалисты установят навесную вентилируемую фасадную систему с дополнительным утеплением.

«Когда проектом предусмотрена облицовка стен фиброцементными плитами, сначала подготавливают фасадные плоскости: производят расчистку, промывку и ремонт межпанельных швов. Затем монтируют кронштейны и утепляют стены плитами из минеральной ваты по всей поверхности здания, устанавливают оконные обрамления с использованием противопожарных отсечек. Поверх утеплителя на кронштейны крепят направляющие. В завершение специалисты обшивают фасад панелями из фиброцемента и размещают корзины для кондиционеров по всему фасаду», – отметил заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

В домах на бульваре Яна Райниса отремонтируют подъезды. Стены и потолки, а также нижние поверхности межэтажных площадок и лестничных пролетов очистят, отремонтируют штукатурный слой и покрасят его. Во входных тамбурах заменят облицовку стен из керамической плитки. Кроме того, в зданиях заменят напольное покрытие в тамбурах подъездов, на площадках и в межквартирных тамбурах, а также отремонтируют лестницы: заделают выбоины на ступенях, отшлифуют их, нанесут защитную пропитку, покрасят металлические ограждения и поменяют поручни. Фасады расчистят от загрязнений, проведут бактерицидную обработку, выровняют поверхности с имитацией плиточного рисунка в местах утраты облицовки, а затем окрасят эти поверхности. С цоколей демонтируют существующую облицовку, обработают стены и в конце выложат плиткой.

В подъездах всех трех домов заменят покрытие площадок крылец, двери, отремонтируют ограждения и поручни, приведут в порядок козырьки над входами. На кровлях уложат новое покрытие, сделают защитные ограждения, отремонтируют надстройки.