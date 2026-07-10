Трамваи до одной из станций метро Москвы изменят маршрут с 11 июля

Трамваи не будут следовать через остановку «МИИТ» и до станции метро «Новослободская» с 11 июля по выходным дням.

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Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 11 июля по выходным дням трамваи не будут ходить через "МИИТ" и до метро "Новослободская". Трамваи в эти дни поедут по измененным маршрутам: №5 — через площадь Борьбы, №50 — до Белорусского вокзала без заезда к МИИТ», — сообщили в ведомстве.

Там объяснили, что изменения в маршруте связаны с ремонтом трамвайных путей в Минаевском переулке и у станции метро «Новослободская». При этом в будни маршруты трамваев меняться не будут.

Также пассажирам стоит учесть, что по измененному маршруту будут следовать автобусы №050к, которые уже запущены по выходным дням, — от метро «Новослободская» через улицу Тихвинская до остановки «МИИТ», далее обратно через площадь Борьбы до станции метро «Новослободская».

Ранее сообщалось, что в Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.