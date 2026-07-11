В День московского транспорта сразу пять электробусных маршрутов запустили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В честь Дня московского транспорта открыли сразу пять электробусных маршрутов. Это самый крупный запуск экологичной техники с начала года. 30 инновационных машин на электротяге поехали в 11 округах Москвы и Подмосковья. Повышаем комфорт поездок пассажиров и снижаем влияние городского транспорта на окружающую среду, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Так, машины на электротяге вышли на маршруты: №208: «МЦД «Новогиреево» – Сормовская улица»; №285: «МЦД «Новогиреево» – Метро «Выхино»; №323: «МЦК «Лихоборы» – МЦД «Красный Балтиец»; №985: «Метро «Теплый Стан» – Метро «Потапово»; №400к» Станция метро «Сходненская» – 14-й микрорайон Зеленограда».