Во второй половине дня в Москве ожидается сильная жара — столбики термометров могут достичь 30 градусов. Об этом предупредили в пятницу, 10 июля, в столичном главке МЧС.

Как подчеркивает ведомство в своем MAX-канале, в такую погоду важно пить больше воды и оставаться, по возможности, в тени. Чтобы легче переносить жару, рекомендуется одеваться в одежду из натуральных тканей, необходим головной убор.

МЧС также призывает соблюдать правила противопожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье сохранится неустойчивая погода с дождями. Метеоролог пояснил, что Русская равнина окажется между двумя центрами жаркой погоды, во владении циклонической ложбины, которая привлекает к себе циклоны то с севера, то с юга.

Тем временем москвичей предупредили о другой природной напасти. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин рассказал, что погодные условия благоприятствуют росту активности комаров — под конец июля может разразиться "комариная буря".