В Москве завершились две общегородские акции по сбору одежды и книг

В рамках проекта «Экоточки Москвы» столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды завершил две масштабные благотворительные акции. На протяжении трех месяцев в специальных пунктах приема москвичи могли оставить детские книги, а также мужскую одежду и обувь больших размеров.

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Горожане передали более 60 тонн литературы и 100 тонн мужской одежды и обуви. Детские издания, в том числе иллюстрированные, энциклопедии и учебники теперь пополнят фонды сельских библиотек в разных регионах страны. Сбор книг организован при поддержке сервиса Re:Books.

«Более 160 тонн вещей — это большой вклад москвичей в заботу о людях и природе. Мы хотим, чтобы сортировка отходов стала такой же привычной, как и другие повседневные дела, — без лишних сложностей и с ясным пониманием ее пользы. Так день за днем мы строим экологическое будущее для нашей столицы», — отметила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках акции в более чем 200 пунктах приема москвичи сдавали мужскую одежду начиная с 50-го размера и обувь от 42-го. Все собранные вещи направлены нуждающимся, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Организаторами сбора выступили благотворительный фонд «Второе дыхание», городской сервис «Зеленая капля» и социальный экологический проект «Благодарный шкаф».

«Экоточки Москвы» — это городской проект, созданный для приема ненужных вещей с помощью специальных контейнеров и пунктов сбора. Такие точки размещены вблизи жилых домов, в парках, у торговых центров и в других общественных местах. Сегодня в столице действует уже более 800 подобных пунктов.

Все собранные вещи поступают на переработку через партнерскую сеть, работу которой курирует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Одежда и текстиль распределяются по нескольким направлениям. Вещи в хорошем состоянии передаются нуждающимся или поступают в благотворительные магазины и секонд-хенды. Из непригодных для носки материалов изготавливают ветошь для уборки, подстилки для животных в приютах, а также перерабатывают их в техническое волокно, из которого производят матрасы, утеплители, спортивный инвентарь и рабочую одежду.

Часть собранной литературы отправится в сельские библиотеки по всей России. Другие книги поступят в продажу на вторичный рынок. Экземпляры, которые нельзя использовать по назначению, передадут на переработку.

Проект «Экоточки Москвы» начал работу в конце 2024 года. Он помогает привить культуру повторного использования вещей. Так город сокращает количество отходов и развивает экономику замкнутого цикла в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Подробнее о национальных проектах и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

Найти ближайший пункт приема ненужных вещей можно на интерактивной карте портала Правительства Москвы — достаточно выбрать категорию и удобную точку.

В 2025 году москвичи сдали более 1,7 тысячи тонн одежды и текстиля, не менее 33 тонн электролома, 92 тонны книг, а также 660 килограммов блистеров от лекарств. Так жители города вносят свой вклад в сохранение ресурсов и снижают нагрузку на окружающую среду.