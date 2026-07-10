Москвичам дали неутешительный прогноз насчет погоды в июле

Погода в столице останется неустойчивой вплоть до конца июля. Такой неутешительный прогноз Агентству городских новостей «Москва» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По расчетам синоптика, нестабильная дождливая погода сохранится в мегаполисе и во второй половине июля. В предстоящие выходные, 11-12 июля, осадки будут интенсивнее, чем в будни. В некоторых районах, в особенности на юге Москвы и области, пройдут очень сильные дожди, предупреждает Шувалов.

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Как разъяснил метеоролог, на данный момент основная жара приходится на Западную Европу и Западную Сибирь. Русская же равнина находится между двумя центрами жаркой погоды, оставаясь при этом под воздействием циклонической ложбины, которая притягивает к себе циклоны то с севера, то с юга.

Тем временем в Москве и Подмосковье повысили уровень погодной опасности с желтого до оранжевого.