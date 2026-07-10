Депздрав Москвы сообщил о госпитализации пострадавших в ДТП с автобусом

Всем пострадавшим в результате столкновения автобуса и автомобиля Газель на Нижегородской улице в Москве оперативно оказали медицинскую помощь, часть из них госпитализирована.

Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

«Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь на месте, часть пациентов доставлена в городские больницы для дальнейшего обследования и лечения», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что к работе привлечены профильные специалисты московских стационаров.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что в результате столкновения автобуса и Газели в Москве пострадали 14 человек.

Позже в оперативных службах заявили, что число пострадавших в ДТП на Нижегородской улице увеличилось до 25.