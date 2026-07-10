В первой половине июля в столице наблюдается спад численности комаров, однако это временное явление — уже в конце месяца активность насекомых вырастет.

Об этом сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

— В первой половине июля мы наблюдаем спад численности кровососущих комаров, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Отсутствие комаров — это затишье перед бурей. В ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное, — объяснил специалист.

По его словам, причиной подобных изменений стал погодный парадокс: комарам для размножения необходима не просто жаркая погода, а сочетание тепла и стоячей воды в озерах и реках.

— Май и начало июня в Москве выдались аномально жаркими, но с очень неравномерными осадками.Влага испарялась с поверхности или уходила в пересохшую после жары почву. В итоге временные водоемы, лужи и бочки — основные «роддомы» комаров — пересыхали, — цитирует эколога агентство городских новостей «Москва».

Тем временем саранча захватывает дома и квартиры жителей Донбасса. По словам местных, сначала в помещения проникают два–три вредителя, которые ищут слабые места, а затем их количество постепенно растет.