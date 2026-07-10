Собянин: В «Сколково» построят медколледж для более чем 5 тыс. студентов

Современный медицинский колледж, в котором будут учиться более 5 тыс. студентов, появится в инновационном центре «Сколково», строительство будет завершено в 2029 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Дефицит квалифицированных специалистов среднего звена – одна из главных проблем современной экономики. А возрождение и развитие среднего профессионального образования – один из главных рецептов ее решения. Один из флагманских проектов правительства Москвы в этой сфере – современный медицинский колледж, который будет построен в «Сколково». Здесь будут учиться более 5 тыс. студентов по четырем наиболее востребованным направлениям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что соседство с инновационным центром позволит студентам и преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами страны. Базой для медицинской практики станут расположенные там крупные клиники, в том числе новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62.

«Недавно мы утвердили архитектурный облик медицинского колледжа. Это будет современный технологичный комплекс площадью 55 тыс. кв. м – один из крупнейших в Москве. Для учащихся создадим максимально продуманную и высокотехнологичную среду, которая позволит будущим медикам с первого курса погрузиться в профессию. Здание будет разделено на отдельные учебные блоки, которые свяжут между собой открытые многофункциональные зоны. Главный акцент, конечно же, на практику. Поэтому колледж будет оснащен большим количеством современных тренажеров, мастерских и лабораторий по химии, физике и биологии. Кабинеты информационных технологий адаптируем для онлайн-форматов и дистанционных занятий», – рассказал мэр.

Помимо этого, лекции будут проходить в просторных аудиториях, а готовиться к занятиям и работать над проектами студенты смогут в медиатеке. Для отдыха предусмотрены рекреационные зоны, а «быть всегда в форме помогут занятия в современном спортивном пространстве».

«Здание получит интересную геометрию. Центральная часть спроектирована в форме куба со ступенчатой пространственной структурой, которая добавит динамики и объема. Стильный фасад, украшенный красным крестом, будет выполнен из светлого крупноформатного керамогранита, декоративного металла и панорамного остекления. Правое крыло станет практически прозрачным за счет витражей, а левое, наоборот, выполним в сдержанном стиле со строгими вертикальными линиями. При отделке интерьеров используем долговечные отечественные материалы», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что колледж оснастят умными автоматизированными инженерными системами. Они позволят зданию работать в режиме высокой энергоэффективности и сделают его обслуживание максимально простым и удобным. Кроме того, прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а для прогулок в вечернее время организуют хорошо освещенные зоны.

«Завершить строительство нового колледжа планируем в 2029 году. В результате Москва получит еще одну первоклассную площадку для подготовки медицинских работников среднего звена», – заключил мэр.