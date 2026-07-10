Установлены три новые «Матрешки Москвы» ко Дню транспорта

Еще три декоративных световых арт-объекта "Матрешка Москвы" установили в столице ко Дню транспорта, который отмечается 11 июля.

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Их внешний вид стилизован в тематике столичного транспорта, сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.

"В рамках празднования Дня Московского транспорта мы установили три новые декоративные световые инсталляции "Матрешка". Совместно со столичными дизайнерами и художниками были созданы арт-объекты, в образах которых гармонично соединились классический силуэт русской матрешки и передовые технологии Московского транспорта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, арт-объект представляет собой крупногабаритную стилизованную фигуру в форме матрешки, высота которой вместе с подиумом составляет 3,5 метра, а вес - около 300 кг. Их внешний вид стилизован в тематике Московского транспорта.

Платки и орнаменты "Матрешки" расписаны в стиле пиксельной графики. На фасаде инсталляции изображены три главных транспортных средства Москвы - новейший поезд метро "Москва-2026", современные электробус и трамвай. На подиуме "Матрешек" расположили праздничную световую надпись: "С Днем Московского транспорта!".

Новые объекты расположены на территории Северного речного вокзала, а также около выходов со станций метро "Чистые пруды" и "Краснопресненская". Они будут работать до 24 июля, уточнил заммэра.

Первая в городе инновационная достопримечательность "Матрешка Москвы" установлена в парке "Зарядье". На ней показываются познавательные программы для детей и взрослых, а также освещаются городские события и праздники.