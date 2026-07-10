Москвичам пообещали грозу

Гроза и повышение температуры до +26°C ожидают москвичей в пятницу, 10 июля, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик уточнила, что вторая половина дня принесёт дожди и грозовые очаги, а порывы ветра усилятся до 12–15 м/с.

Она также рассказала о температурном фоне: в столице воздух прогреется до +24…+26°C, по области — до +23…+28°C.

Атмосферное давление останется в пределах климатической нормы и составит 747 мм ртутного столба.

Ранее советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что самыми тёплыми днями недели в Москве и Подмосковье станут пятница и суббота.