В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника. Также ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Кроме того, принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок.